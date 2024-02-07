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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة. 

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وتألقت كارول سماحة، مرتديه فستان جريء من الجلد باللون الأحمر الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارول سماحة 

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