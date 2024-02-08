عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وتحدثت وسائل إعلام حوثية في وقت سابق عن انه تم استهداف مدينة صعدة اليمنية بـ3 غارات أمريكية-بريطانية.

وشن العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات على منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية.

وكانت سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن.

فيما شنت طائرات أمريكية وبريطانية، غارات جديدة على الضواحي الشمالية لمدينة صعدة.

جاءت الغارات الامريكية البريطانية بعد ساعات من اعلان القوات اليمنية في صنعاء قصف المدمرة الحربية الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في وقت سابق من اليوم أعلنوا إطلاق عدة صواريخ بحرية على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم ان كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان الى ان الحوثيين مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.