زيلينسكي يعين قائدا جديدا للجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عن تعيين أوليكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني خلفا لزالوجني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال زيلينسكي: "فريق قيادة القوات المسلحة الأوكرانية الجديد سيتولى المسؤولية الخميس المقبل".

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا، أنها لا تعتقد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على تشديد العقوبات الضعيفة على روسيا.

وذكرت رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أجيا زجربيلسكايا، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "ضعيفة" ضد روسيا، وفق ما ذكرت صحيفة إي يو أوبزيرفير.

قالت زجربيلسكايا: "هل ستكون هذه الحزمة (13) ضعيفة؟.. يمكننا القول إن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة".