عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي يعين قائدا جديدا للجيش الأوكراني

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، عن تعيين أوليكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش الأوكراني خلفا لزالوجني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

"الشيوخ الأمريكي" يفشل في تصويت حول أوكرانيا وإسرائيل

مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: روسيا وجهت ضربة قاسية لـ أوكرانيا

وقال زيلينسكي: "فريق قيادة القوات المسلحة الأوكرانية الجديد سيتولى المسؤولية الخميس المقبل".

 

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا، أنها لا تعتقد بأن الاتحاد الأوروبي قادر على تشديد العقوبات الضعيفة على روسيا.

 

وذكرت رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أجيا زجربيلسكايا، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "ضعيفة" ضد روسيا، وفق ما ذكرت صحيفة إي يو أوبزيرفير.

 

قالت زجربيلسكايا: "هل ستكون هذه الحزمة (13) ضعيفة؟.. يمكننا القول إن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة".

 

زيلينسكي أوكرانيا كييف روسيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أول مواجهة بين نجم ليفربول وحسام حسن| طلب عاجل لـ صلاح.. وتراجع الثلاثي عن الاعتزال

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

ترشيحاتنا

دعاء آخر جمعة في رجب .. وأحسن الأوقات للتضرع إلى الله

بعد قرارات السيسي .. الزراعيين : الرئيس يسارع دومًا لدعم الفلاحين

التنمية المحلية: 7 آلاف منفذ لتوفير السلع الغذائية في المحافظات.. فيديو

اللهم بلغنا رمضان| موعد شهر شعبان فلكيا وشرعيا.. الإفتاء تستطلع الهلال السبت

بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

لو بتقدم في شغل جديد .. أسرع طريقة لاستخراج فيش وتشبيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ