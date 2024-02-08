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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الشيوخ الأمريكي" يفشل في تصويت حول أوكرانيا وإسرائيل

صدى البلد

لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه.

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا الى مقاطعة المشروع، صوت الأعضاء الجمهوريون ضده.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون خاصاً بإسرائيل فقط، في نوفمبر لكن لم تتم مناقشته مطلقاً في مجلس الشيوخ، الذي يقوده الديمقراطيون. وعمل مفاوضون في مجلس الشيوخ على طلب بايدن الخاص بإقرار حزمة أمنية طارئة أشمل، ومطالب الجمهوريين بأن تقترن أي مساعدة أمنية مع تغييرات في سياسة الهجرة والأمن على الحدود مع المكسيك.

وتشكل المساعدات الأمريكية لـ"إسرائيل" 55% من جميع المساعدات الأمريكية للعالم، وبلغت ‏منذ عام 1948 قرابة الـ130 مليار دولار، وتفيد تقديرات أخرى بأنها وصلت إلى 270 مليار ‏دولار.

وأقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات لإسرائيل للأعوام من 2019 إلى 2028 بقيمة ‏‏38 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ‎.‎
 

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