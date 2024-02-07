مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: روسيا وجهت ضربة قاسية لـ أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن استهداف وتدمير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وأكدت أنه دمر بشكل كامل كما وجهت ضربات عالية الدقة عبر الصواريخ لعدة أهداف أوكرانية اليوم.

وأضاف “ مشيك” خلال رسالة على الهواء، أن أكثر من 1000 مقاتل أوكراني تم تحييدهم خلال الليلة الماضية، موضحا أن روسيا لم تستخدم طرق مختلفة عن الوسائل السابقة وهي الآن توجه ضربات تؤذي الجانب الأوكراني أكثر، حيث أن أوكرانيا عملت خلال الفترة الماضية على استهداف المنشآت المدنية في روسيا، وهي من أبرز العوامل التي تدفع موسكو لتوجيه ضربات شديدة.

وأكد أن استهداف المدنيين في روسيا يعطي موسكو دافعا كبيرا لتصعيد عمليات قصف كييف، كما أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من ألف مسيرة أوكرانية في شهرين.