بعد قرارات السيسي .. الزراعيين : الرئيس يسارع دومًا لدعم الفلاحين

أعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، عن سعادته بشأن الدعم الاجتماعي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وأصحاب المعاشات.

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين إن مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية البالغ عددها 27 نقابه فرعية علي مستوي المحافظات ، فاجأهم الرئيس السيسي بهذا الدعم المشكور من أب الي أبناءه وشعور القائد لجنوده، والزراعيين في قلب الأحداث والعمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن الرئيس السيسي يسارع دوما لدعم الفلاحين والمزارعين من توجيهه للحكومة بدعم وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستلامها من الفلاحين وليس أدل علي ذلك من زيادة أسعار توريد قصب السكر في الموسم الحالي في سابقة لم تحدث من قبل، وأن حزمة الدعم الاجتماعي وهذه المبادرة الرئاسية والتي تستحق كل اعتزاز وامتنان للرئيس السيسي لهي حافز لنا جميعا بمزيد من الالتفاف حول الرئيس ومساندة جهوده التي لا تعرف مللا ولا كللا ورغم تحمله مسؤولية رفع الحصار وحماية أهلنا في فلسطين، والتواصل المستمر بكافة قيادات العالم والتواصل المصري الفلسطيني لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية وحماية الأرواح، وهو ما بدأت تستجيب له القوى الدولية.