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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 1100 آلية.. القسام تعلن حصيلة المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الخميس، عن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان، "مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" 1108 آليات إسرائيلية منذ بداية الحرب".
وأضافت أن "الآليات الإسرائيلية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية".
ولفتت القسام الى أن "استهداف الآليات الإسرائيلية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته"، مؤكدة أن "عدداً من جنود العدو قتلوا بعد سحق الطيران الإسرائيلي آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها".

تدمير 1100 آلية جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب عز الدين القسام حماس الحرب على قطاع غزة

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