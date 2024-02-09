أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2024

يهتم الكثير بمعرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، فتعتبر من المستندات المهمة لكل مواطن ولا يمكن السير من دونها، فتعد البطاقة الشخصية من أهم المقتنيات والأوراق المهمة التي تنجز المهام لدى الأشخاص، لذا يشكل فقدانها صدمة بالنسبة للكثير، واستخراج بدل فاقد يحظى بعملية بحث واسعة حتى لا تتعطل مصالحهم، وهذا يتطلب خطوات.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي:

- قم بالدخول على موقع مصر الرقمية .

انقر على خيار الأحوال المدنية.

انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

خطوات مهمة حال فقدان البطاقة الشخصية

في حال فقدان البطاقة الشخصية فعليك أولا الذهاب لقسم الشرطة وحرر محضر فقد المتعلقات، ثم يتم بعدها التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء النموذج واستيفاء البيانات لعمل بدل فاقد.

ثم قم باعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة في حالة تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، والرجوع به مرة أخرى إلى السجل المدني بعدها يتم تصويرك أمام الموظف المختص.

ستحصل على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق بطاقة مستعجلة أم عادية بعد أسبوعين.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

وفر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، 3 أنواع من استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك الاستمارة العادية وتكون رسومها 45 جنيها، على أن يستلمها بعد مرور 15 يوما، وهناك استمارة عاجلة برسوم 120 جنيها على أن يستلمها بعد مرور 48 ساعة، وأيضا هناك استمارة مميزة بسعر 170 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 24 ساعة.

كم يستغرق استخراج بطاقة بدل فاقد؟

وإذا كنت تبحث عن كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟، فهذا يختلف وفقا لقيمة الاستمارة التي تم دفع رسومها والتي تكون كالآتي:

إذا كانت استمارة عادية فإن استلامها بعد أسبوعين.

أما إذا كانت استمارة عاجلة فإن استلامها يكون بعد 48 ساعة.

وهناك استمارة مميزة يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة.

كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟

وفيما يخص كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ فإنها تصل إلى 50 جنيها في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه.

مول الحمد في القاهرة الجديدة.

يمكن استخراج البطاقة الشخصية من دار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من مول سيتي ستارز بمدينة نصر في القاهرة.

يمكن استخراج البطاقة الشخصية من مول مكسيم في التجمع الخامس في القاهرة.

ميناء القاهرة الجوى.

مول سيتي سنتر المعادي القاهرة.

المركز النموذجي في ديوان عام القطاع بالقاهرة.

يمكن استخراج البطاقة الشخصية من مول مصر في 6 أكتوبر بالجيزة.

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من مول العرب بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة.

من داندي مول ويتبع إدارة الأحوال المدنية في الجيزة.

سيتي سنتر في محافظة الإسكندرية.

مول طنطا بمحافظة الغربية.

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي تم تحديده عبر المكالمة التي طالب فيها المواطن الخدمة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

يوجد 4 أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي وسعرها يختلف حسب الوقت المحدد لاستلامها كالآتي:

1- استمارة المميزة vip سعرها 305 جنيهات من خلالها استلام البطاقة بعد ساعتين.

2- الاستمارة المستعجل سرعها 175 جنيهًا والاستلام بعد 24 ساعة من قت تسليمها.

3- الاستمارة العاجلة سعرها 125 جنيهًا استلامها بعد 3 أيام من تاريخ تسلها للموظف.

4- الاستمارة العادية سعرها 50 جنيها استلام بعد اسبوعين من وقت تسلمها.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي عن الموعد الحدد لها

حددت لائحة السجل المدني 5 غرامات يتم يتم تطبقها على المواطن المخالف في الحالات الآتية:

1- غرامة -100 جنيه في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الهيئات الرسمية.

2- غرامة 100 جنيه حال تأخير المواطن عن تجديد بطاقته بعد بلوغه 15 سنة.

3- غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي جال اذا ثبت تغيرها.

4- غرامة 50 جنيها تطبق على الشخص في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل الحالة الاجتماعية أو المهنة أو محل الإقامة بعدة مرور 3 شهور حدوث التغير.

5- غرامة 50 جنيها تدفع في حالة عدم قيام الشخص باستخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.