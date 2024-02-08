إسرائيل تتراجع عن مفاوضات الرهائن مع حماس بشرط

كشف مصدر إسرائيلي اليوم الخميس لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب تعمل على الضغط على حماس لسحب شروطها “الوهمية” لصفقة إطلاق سراح رهائن محتملة، وهي ليست على وشك تقديم شروط جديدة.

واقترحت حماس هذا الأسبوع خطة لوقف إطلاق النار من شأنها أن تشهد هدنة لمدة أربعة أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن على ثلاث مراحل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية للحرب، ردا على الخطوط العريضة المقترحة التي أرسلت آخر مرة الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الاتفاق سيشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع بقاء الحركة على حالها في حكم القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح 1500 سجين من السجون الإسرائيلية، ثلثهم يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال المسؤول: “الهدف الرئيسي الآن هو خلق ضغط من الأمريكيين ودول أخرى على قطر، ومن هناك على حماس، بالإضافة إلى الضغط العسكري لإسقاطهم عن مطالبهم الوهمية”.