عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتراجع عن مفاوضات الرهائن مع حماس بشرط

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف مصدر إسرائيلي اليوم الخميس لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب تعمل على الضغط على حماس لسحب شروطها “الوهمية” لصفقة إطلاق سراح رهائن محتملة، وهي ليست على وشك تقديم شروط جديدة. 

واقترحت حماس هذا الأسبوع خطة لوقف إطلاق النار من شأنها أن تشهد هدنة لمدة أربعة أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن على ثلاث مراحل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية للحرب، ردا على الخطوط العريضة المقترحة التي أرسلت آخر مرة الأسبوع الماضي بوساطة مصرية قطرية وبدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الاتفاق سيشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة مع بقاء الحركة على حالها في حكم القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح 1500 سجين من السجون الإسرائيلية، ثلثهم يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال المسؤول: “الهدف الرئيسي الآن هو خلق ضغط من الأمريكيين ودول أخرى على قطر، ومن هناك على حماس، بالإضافة إلى الضغط العسكري لإسقاطهم عن مطالبهم الوهمية”.

مفاوضات الرهائن مع حماس إسرائيل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

ترشيحاتنا

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف عن مشروب يحتوي على مادة ممنوع تناولها

بسبب زجاجة شامبو.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها| فيديو

أسراب تجتاح حدود مصر| الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر

خالد أبوبكر عن إقامة معرض للآثار المصرية بالصين: حلو وهيجيب فلوس

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة

كيفية حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيز كيك.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتغزل بجمالها

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ