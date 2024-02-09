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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: حسام حسن يستحق قيادة منتخب مصر

صدى البلد

أكد بشير التابعي نجم نادي الزمالك السابق، أن حسام حسن يستحق فرصة تدريب منتخب مصر عطفًا على تاريخه الكبير في الملاعب، مبديا اندهاشه من تعليق مدحت شلبي، خصوصا أن المقارنة بين المصرية والسعودية في الفترة الأخيرة تحديدا كانت لصالح الأندية في مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: " أتوقع فوز كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا، بعدما جاءت من بعيد، لكن منتخب نيجيريا لديه لاعبين مميزين أيضا".

وأضاف: "مقبول جدا ان يطلب حسام حسن عمل معسكر مبكر مع اللاعبين المحليين، فهو يريد إيصال أفكاره بأنه مدرب جديد وفكر جديد، وان يغير الصورة عنه بأنه مدرب عصبي، وأتمنى عدم تعارض ذلك مع مباريات الدوري وكأس مصر وغيرها من البطولات".

وواصل: "استغربت من قصة رحيل أبوجبل عن البنك الأهلي في ظل أزمات ناديه والنتائج الأخيرة في الدوري المصري".

وزاد: "اتحاد الكرة ماطل في ملف رحيل روي فيتوريا وكانوا يرغبون في تقليل الشرط الجزائي، لكن الأن المدرب يطالب بالحصول على راتب فبراير أيضا".

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