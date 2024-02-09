لبنان.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق فوق النبطية وإقليم التفاح

حلق الطيران الاسرائيلي منذ الصباح الباكر فوق‌ النبطية⁩ وضواحيها وصولاً الى إقليم التفاح.

كما نفذ الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخ أحد المنازل الخالية عند المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب.

وكانت مصادر لبنانية قد أفادت بأنه -ولأول مرة منذ العام 2006- تم استهداف وسط مدينة النبطية منذ 2006 وطول الحرب القائمة.

وذكرت قناة المنار اللبنانية المسيّرات الإسرائيلية من نوع هيرمز 900 و 450 تواصل تحليقها المكثف في أجواء منطقة النبطية.

وكان حزب الله استهدف ‏ثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق" موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابة ‏مباشرة

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.



كما أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بصاروخ بركان ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي وتصيبها إصابةً مباشرة

وكانت كتائب شهداء الاقصى أفادت بأن إحدى مجموعاتها المقاتله تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعه تمكنوا من تنفيذ عمليه اطلاق نار على قوه للمشاه وخيمه لجنود الاحتلال على معبر الطيبه وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات مباركه من الرصاص محققين اصابات اكيده بعون الله.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان إلى أن جنودها انسحبوا بسلام بفضل الله دون أن يصيبهم مكروه.

