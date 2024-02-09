تفاصيل مبادرة تجميل الميادين بالإسكندرية

قال عمرو عبيد المشرف على مبادرة تجميل الميادين بمحافظة الأسكندرية، ان طلاب الفنون الجميلة يدرسوم مواد دراسية منها مادة تسمي بالتشكيل الفني، لافتا الى انه من خلال كلية الفنون الجميلة تقديم مبادرة جديدة وتطوير المادة نفسها من خلال تقديم ما يفيد البلد خاصة الإسكندرية، فقد قاموا بالاستفادة بمبادرة تجميل الميادين بالإسكندرية.



واكد عبيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، ان مشروع تجميل الميادين بالإسكندرية اتخذ مراحل عديدة، فقد قاموا الطلاب بالتفكير بطريقة حديقة لتجميل الإسكندرية.