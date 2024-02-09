خبيرة أسرية: ترك الطفل بداخلنا يفعل ما يريد يتسبب في كوارث

علقت شيماء الأسد استشاري العلاقات الأسرية على التصرفات الطفولية التي تصدر من أشخاص تخطوا الثلاثينيات من العمر بأن هؤلاء الأشخاص لايزالون أطفالا ولم تسنى لهم التشافي بعد.

الإنسان يكبر بجسده لكن لايزال الطفل بداخله

ونفت الأسد خلال لقائها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أن هؤلاء الأشخاص لم يعيشوا طفولتهم، موضحة أن الإنسان يكبر بجسده لكن لايزال الطفل بداخله يبكي ولم يصل إلى مرحلة التشافي بعد مع الكبر في السن.

واستدلت ببعض السلوكيات التي تصدر من الكبار وتدل على طفوليتهم كانتقاد الشكل والملابس وكذلك الرد على هذه الانتقادات باسلوب طفولي يتبنى الهجوم في رد الفعل بينما سلوك الكبار لابد أن يتبنى قاعدة أن “رأيك في لا يدل علي”.

ونصحت خبيرة العلاقات الأسرية بالتريث ولا نترك الطفل بداخلنا يفعل ما يريد حتى لا تحدث كوارث على حد قولها. ومن أمثلة السلوكيات الطفولية.

تحدثت الأسد عن سلوك البعض في الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات الذين يرفعون أصواتهم لجذب الانتباه.