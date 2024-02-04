عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات أسرية تحدد أسباب حدوث الطلاق بالعام الأول من الزواج

الطلاق
الطلاق

أكدت هبة الطماوي، استشاري العلاقات الأسرية، أن كثرة حالات الطلاق في العام الأول من الزواج يعود لعدة عوامل، منها أن فترة الخطوبة تكون غير كافية، لفهم صفات وطباع شريك الحياه.

وقالت هبة الطماوي، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقدي الإعلامية “دينا رامز”،  أن فارق السن الكبير في بعض الأحيان يؤثر بشكل سلبي، وقد يكون عاملا لحدوث حالات الطلاق في العام الأول من الزواج.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن بعض بيوت العائلات سبب في فشل الزواج، مؤكدة أن التدخل في الأمور الخاصة بين الأزواج يزيد المشاكل ويؤدي إلى الطلاق.

الطلاق الزواج برنامج ست الستات دينا رامز فشل الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

ترشيحاتنا

الزنفلي في الأهلي 6 أشهر بنية البيع.. نبأ سار عن الشناوي ومعلول| تفاصيل

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

رقم قياسي لعدد المغادرين لإسرائيل اليوم.. وشركة طيران مجرية توجه طعنة للاحتلال

ماتوا حاضنين بعض .. التحقيقات تكشف مفاجأة في حريق شقة المعصرة

85 هدفا خلال 30 دقيقة.. التفاصيل الكاملة للضربات الأمريكية في العراق وسوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

بعد فترة غياب .. أمينة شلباية تعود لتقديم البرامج التليفزيونية.. شاهد

المنقذ يستعد للمهمة| من هو حارس مرمى الأهلي الجديد؟.. وموعد ظهوره مع الفريق

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ