استشاري علاقات أسرية تحدد أسباب حدوث الطلاق بالعام الأول من الزواج

أكدت هبة الطماوي، استشاري العلاقات الأسرية، أن كثرة حالات الطلاق في العام الأول من الزواج يعود لعدة عوامل، منها أن فترة الخطوبة تكون غير كافية، لفهم صفات وطباع شريك الحياه.

وقالت هبة الطماوي، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقدي الإعلامية “دينا رامز”، أن فارق السن الكبير في بعض الأحيان يؤثر بشكل سلبي، وقد يكون عاملا لحدوث حالات الطلاق في العام الأول من الزواج.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن بعض بيوت العائلات سبب في فشل الزواج، مؤكدة أن التدخل في الأمور الخاصة بين الأزواج يزيد المشاكل ويؤدي إلى الطلاق.