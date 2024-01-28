عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات أسرية توجه رسالة للأمهات بشأن تنشئة الطفل

مروة محمد، استشاري
مروة محمد، استشاري العلاقات الأسرية

أكدت مروة محمد، استشاري  العلاقات الأسرية، أن هناك بعض الضغوط التي تتعرض لها الأم بشكل نفسي بعد الولادة، مشيرة إلى أن أهمية الاستعانة بخبرات الأقارب أو الأصدقاء والتي قد تكون عاملا في مساعدتها في التعامل مع الطفل.

وقالت "محمد"، خلال لقائها ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن حياة الأم تتغير بشكل كبير بوجود الطفل، مؤكدة أنه لا بد أن تقوم بالعمل بشكل متوازن بين حياتها الشخصية والعمل، والطفل الموجود.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن الأم عليها دور كبير في تنشئة الطفل بشكل سليم، خاصة في أول عامين من عمر الطفل، مؤكدة أنه لا بد من اهتمام الأم بالجانب النفسي والصحي للطفل في هذا العمر.

العلاقات الأسرية الام الأقارب دينا رامز برنامج “ست الستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

ترشيحاتنا

عاجل| مقـ تل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بمسيرة على الحدود الأردنية السورية

ليفربول يكتسح نوريتش بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي

ميرسك: حريصون على عبور سفننا عبر قناة السويس مرة أخرى

مقـ.تل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بمسيرة على قاعدة بالأردن

حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم

مسئولون إسرائيليون يزعمون: السيطرة على خان يونس ستكتمل خلال أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ