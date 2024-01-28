استشاري علاقات أسرية توجه رسالة للأمهات بشأن تنشئة الطفل

أكدت مروة محمد، استشاري العلاقات الأسرية، أن هناك بعض الضغوط التي تتعرض لها الأم بشكل نفسي بعد الولادة، مشيرة إلى أن أهمية الاستعانة بخبرات الأقارب أو الأصدقاء والتي قد تكون عاملا في مساعدتها في التعامل مع الطفل.

وقالت "محمد"، خلال لقائها ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن حياة الأم تتغير بشكل كبير بوجود الطفل، مؤكدة أنه لا بد أن تقوم بالعمل بشكل متوازن بين حياتها الشخصية والعمل، والطفل الموجود.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن الأم عليها دور كبير في تنشئة الطفل بشكل سليم، خاصة في أول عامين من عمر الطفل، مؤكدة أنه لا بد من اهتمام الأم بالجانب النفسي والصحي للطفل في هذا العمر.