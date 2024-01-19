مجهول ينتحل صفة هبة قطب على تيك توك

تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة جهودها للكشف عن هوية منتحل صفة الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية على تطبيق تيك توك.

وحررت الدكتورة هبه قطب، محضرًا رسميا، اتهمت مجهول، انتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي،«تيك توك» ،وطلبت اثبات حالة واتخاذ اللازم، وأحال اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة المحضر للنيابة التي تولت التحقيق .

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور الدكتورة هبة جمال قطب، أستاذ مساعد كلية طب قصر العيني، إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بالمديرية، وطلبت تحرير محضر بتضررها من مستخدم «heba kootp» على تطبيق تيك توك لقيامه بانتحال صفتها، ونشر المحتوى الخاص بها على هذا الحساب، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.