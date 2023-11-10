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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

صدى البلد

أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مشاجرة ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية مع موظف جامعة الدول العربية داخل مول هايبر وان بالشيخ زايد. 

 

أصدرت النيابة العامة 6 قرارات عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة الشيخ زايد:

1- تم حجز مسئول ملف الاستثمار بجامعة الدول العربية، على أن يعرض باكر رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولًا لحقيقتها وما إذا كان المتهم قام بهتك عرض المجني عليها «دينا. هـ» من عدمه مع مراعاة مدة الحجز القانونية.

 

2- قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة هبة جمال قطب على من ديوان القسم ما لم تكن مطلوبة أو محبوسة لسبب آخر، وذلك إذا سددت ضمانا ماليا قدره 5 آلاف جنيه وإلا تعرض علينا للنظر في أمر حبسها.. وقامت بسداد الكفالة.

 

3-  قررت النيابة عرض المتهمة «دينا. هـ»- ابنة هبة قطب- على أحد المستشفيات الحكومية وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان ما إذا كانت توجد ثمة إصابات من عدمها.. وفي الحالة الأولى بيانها تفصيليا ومدة علاجها وإعداد تقرير طبي بذلك يعرض علينا في حينه.

 

4- تم عرض المذكورة على مستشفي زايد العام وورد التقرير، مفاده إصابتها بكدمة بمنطقة الصدر والساعد الأيمن والكعب الأيمن وكسر بظافر الإصبع السبابة باليد اليمني وجروح سطحية في فروة الرأس ومدة العلاج أقل من 21 يوما.

 

5- عقب تنفيذ البند السابق، يخلي سبيل المتهمة «دينا .ه» من ديوان القسم ما لم تكن مطلوبة أو محبوسة لسبب آخر، وذلك إذا سددت ضمانا ماليا وقدره 5 آلاف جنيه وإلا تعرض علينا للنظر في حبسها.. وتم السداد.

 

6- يكلف مأمور القسم بتفريغ آلات المراقبة بمحيط الواقعة وعرضها علينا على الفور، على أن يحرر محضر بالإجراءات بذلك.

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ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

وشهد مول تجاري شهير بالشيخ زايد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الدكتور هبة قطب بكلية طب القصر العيني وإخصائي العلاقات الزوجية، وآخرين بسبب خلاف على أولوية الخروج من المول بالسيارات، وامتدت إلى تعد وتشابك بالأيدي واتهامات بالتحرش والشرب، وقدم الأطراف تقارير طبية، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أصدرت 6 قرارات بحق أطراف المشاجرة، تم تنفيذها وإخلاء السبيل، وطلبت تحريات الشرطة وتفريغ الكاميرات الخاصة بالواقعة.

 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من ضباط قسم أول الشيخ زايد، يفيد بأنه أثناء مرور القول الأمني أمام مول تجاري شهير بالشيخ زايد، تلاحظ وجود مشادة كلامية بين الطرف الأول: «دينا. هـ» مدير شركة والدكتور هبة قطب، والطرف الثاني: «علاء .ا»- 39 سنة- موظف ومسؤول عن ملف الاستثمار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

بالفحص الذي قاده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تبين حدوث مشادة بين الطرفين على أولوية الخروج من جراج المول التجاري وتطورت لتعدٍّ باليدين دون حدوث إصابات، وتم تبادل الاتهامات، وعليه تم اصطحاب الأطراف لديوان الشيخ زايد، وتولت النيابة التحقيق.

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6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

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