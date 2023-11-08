اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير

كشفت دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب كواليس التعدي عليها وعلى والدتها، أمام مول شهير بالشيخ زايد حيث كتبت ابنة خبيرة العلاقات الأسرية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل جديدة في المشاجرة التي وقعت بينها وبين موظف في جامعة الدولة العربية.

اتحرش بيا

وقالت ابنة هبة قطب: “الراجل اتحرش بيا ومسكني من جسمي، كل ده بسبب ركنة العربية، ومش كده وبس قلعني الحجاب في الشارع ولما والدتي نزلت عمل معاها نفس الكلام”.

وأضافت دينا: “كنت راكنة العربية بجراج هايبر وان وهخرج بيها وعربيته كانت في نص الطريق.. ورفض يتحرك رغم الكلاكسات ولما نزلت أكلمه كان هيدوسني بعربيته”.

هبة قطب ترد

وعلقت الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، على واقعة مول الشيخ زايد التي حدثت لها برفقة إبنتها منذ قليل.

وقالت: محدش حبسنا ولا تحفظ على بنتي وكل ما يُثار مجرد شائعات، إحنا في القسم عشان نحرر محضر ضد الشخص ده فقط لا غير".

وأضافت قطب: “أنها كانت بصحبة إبنتها داخل المول وعند الخروج من الجراج بالسيارة الخاصة بهم، فوجئت بأن شخص يقف أمامهما بسيارته، فقامت نجلتها بالنزول لتجعله يتحرك بالسيارة، فقام بالتحرش بها وأمسكها من ذراعها، وعندما خرجت والدتها من السيارة تعدى عليها بالضرب وعندما جاءت نجلتها للدفاع عنها أمسكها من الحجاب وأخذه منها”.

وأكدت على أنه ذهب إلى القسم قبلهما وحرر محضر فيهما بالتعدي عليه، وهما ذهبا ليحررا محضر ضده بالتحرش والتعدي عليهما بالضرب في الشارع.

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة الملابسات الكاملة لمشاجرة دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الانسانية مع موظف بجامعة الدول العربية داخل جراج هايبر وان لخلاف على اولوية المرور

مشاجرة في هايبر

وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين ابنة خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة هبة قطب، وموظف بجامعة الدول العربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بهايبر وان في الشيخ زايد تطورت المشاجرة إلى تعدي ابنة هبة قطب على موظف بجامعة الدول العربية واتهمته بالتعدي بالضرب على والدتها وصفعها على وجهها.

واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد وتبادل الموظف الاتهامات مع ابنة هبة قطب حيث اتهمها بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيارته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان على حسب وصف محرر المحضر.

وذكر مقدم البلاغ أن الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية كانت موجودة وقت المشاجرة ولم تمنع ابنتها من التعدي على مقدم البلاغ.

تم التحفظ على الطرفين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيبة العامة بالشيخ زايد للتحقيق.