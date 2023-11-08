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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قعدة مزاج قلبت بغم.. تفاصيل صادمة في لغز وفاة مثير بـ ناهيا

صدى البلد

لم تمر 24 ساعة منذ ابلاغ اهالي بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في جوال داخل صندوق قمامة بجوار مزلقان ناهيا الا ونجحت مباحث الجيزة في حل لغز الواقعة وضبط المتهم. 

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة داخل صندوق قمامة بجوار مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور ملفوفة داخل جوال بلاستيك ما أثار ذعر الأهالي. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بإبلاغ الاهالي بعثورهم على جثة داخل صندوق القمامة، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ. 

 

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بكامل ملابسه في صندوق قمامة .. جثمان يثير الذعر بجوار مزلقان ناهيا

ترأس اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية قوة أمنية من مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته حيث تبين العثور على جثة رجل ملفوف في جوال بلاستيك وبكامل ملابسه ومصاب عدة إصابات بمختلف أنحاء الجسد.

تولى فريق البحث برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور فحص كاميرات المراقبة بمحيط صندوق القمامة الذي عثر بداخله على الجثة ومناقشة أهالي المنطقة حول مشاهدات من تخلص منها.

بعد عدة ساعات قليلة توصلت التحريات الى ان المتوفى تشاجر مع شقيقته التي يقيم برفقتها فتوجه للمبيت مع حارس العقار المواجه له واثناء تناولهما المخدرات فوجئ حارس العقار بوفاة صديقه فخشي المساءلة القانونية ووضعه داخل جوال والقاه في صندوق قمامة وعاد لمنزله. 

نجحت مباحث الجيزة في القاء القبض عليه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة خوفا من العقاب، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

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