ناقد رياضي: ننتظر نهائي عربي مثير بين الأردن وقطر في بطولة آسيا

أعرب الناقد الرياضي أمير نبيل عن سعادته لتحول بطولة آسيا إلى نهائي عربي خالص حيث ينافس الأردن الذي يصل للنهائي لأول مرة في تاريخه المنتخب العنابي القطري.

وقال نبيل خلال مداخلة لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، إن أكبر انجازات المنتخب الأردني كانت الوصول إلى دور الثمانية، لكنه تمكن بجدارة من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية, لذلك هناك ملحمة بطولية خاضها المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

البطولات الآسيوية

وتابع: وبالنسبة للمنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور فلن يقل اداءه عن نظيره الأردني بحسب نبيل، فقد تغلب على منتخب إيران المعروف بادائه القوي في البطولات الآسيوية لكن تبقى لديه عقدة نصف النهائي مستمرة. ويبقى المنتخب القطري لديه طموحات في الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه في نسخة ٢٠١٩.

وأردف،من المهم يظل اللقب عربيا ومن المنتظر نهائي كبير ومثير بين منتخبين كبيرين في المباراة النهائية.