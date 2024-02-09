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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور في العلاقات.. العاهل السعودي يبعث رسالة إلى الرئيس الإيراني بشأن غزة

السفير السعودي يسلم
السفير السعودي يسلم رسالة الملك سلمان

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بشأن التطورات بغزة، سلمها السفير السعودي لدى طهران إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، فإن رسالة خادم الحرمين جاءت ردا على رسالة سابقة لرئيسي بشأن الأوضاع في غزة.

 

كذلك شملت الرسالة، تهنئة من الملك السعودية وولي عهده للرئيس الإيراني في الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.


وخلال لقائه السفير السعودي عبدالله بن سعود العنزي، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه للتطور المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، آملا في أن تنمو هذه العلاقات بشكل متوازن في كافة المجالات والمستويات. 
 

ودعا عبداللهيان خلال لقائه السفير السعودي في طهران، إلى زيادة التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
 

بدوره، أكد سفير السعودية أن وجهة نظر السعودية في العلاقات بين البلدين استراتيجية وليست تكتيكية، وقال إنه "من واجبه نيابة عن القيادة العليا للمملكة العربية السعودية تعزيز العلاقات في كافة المجالات".

 

وأكد السفير العنزي أنه سيتابع موضوع رحلات العمرة، معربا عن أمله في حل المشكلة الفنية لهذه الرحلات في المستقبل القريب.

 

وكان الرئيس الإيراني قد بعث، في سبتمبر الماضي، رسالة تهنئة، للملك سلمان وولي عهده، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

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