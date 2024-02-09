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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات أسرية: لو عايزاه رومانسي خديه «حَبِّيب» مش هيتغير بعد الزواج

زيادة نسبة الطلاق
زيادة نسبة الطلاق

قال أحمد علام خبير العلاقات الأسرية في برنامج يوم سعيد الذي يذاع على قناة المحور إن نسبة التغير بعد الزواج لا تتعدى ٣٪ بحسب آخر إحصائيات ودراسات حول هذا الأمر في إحدى الجامعات المصرية.

 وأوضح علام أن هذه النسبة ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن المقبل على الزواج إذا أراد زوجته مثل والدته ينبغي عليه أن يختارها من البداية كذلك، وهكذا بالنسبة للمقالة على الزواج إذا أرادت شخصا رومانسيا فينبغي عليها أن تختاره من البداية رومانسيا ولا تعتقد أنه بعد الزواج سوف يتحول إلى شخص رومانسي. وحول التغير الذي يدعي البعض انه ينتاب الزوجين بعد السنة السابعة من الزواج.

 سنة أولى زواج التي يحدث فيها أكبر نسبة طلاق 

 وقال علام خلال لقائه  ببرنامج يوم سعيد الذي يذاع على قناة المحور، إنه لا توجد دراسة علمية تؤكد هذا الافتراض بل مجرد أدبيات لكاتبة غربية تحدثت عن حالات واستشارات كانت تتردد عليها. وأشار إلى أن جميع الدراسات والإحصائيات تتناول سنة أولى زواج التي يحدث فيها أكبر نسبة طلاق وتعتبر الأساس الذي يرسم شكل العلاقة المستقبلية للزوجين.

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