عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: الكذب في الخطوبة أكثر أسباب الطلاق

فترة الخطوبة
فترة الخطوبة

اعتبر الشيخ أبواليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف أن أكثر أسباب تهدم الأسر والانفصال بعد فترة وجيزة من الزواج هو الكذب أثناء فترة الخطوبة

وقال أبواليزيد في  لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إن الخاطب عندما يبني حياته على آمال لا يمتلك تحقيقها مثل أن يقول لخطيبته: “ابنيلك قصرا.. هاعمل كل حاجة ترضيك”، بينما تقول هي بالمثل كأن تدعي قدرتها على الطبخ في حين أنها لا تتقنه بمبدأ “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”. 

وتابع أنه عندما يحدث الكذب في فترة الخطبة أو التجمل في فترة الخطبة ثم يطلع الطرفان على الواقع فيما بعد تحصل مشكلة كبيرة بسبب الفجوة بين الآمال والحقيقة.

 مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف: أننا لم نرب أطفالنا تربية صحيحة على معنى الصبر وتحمل المسئولية

 وأشار سلامة إلى أن السبب الرئيس هو أننا لم نرب أطفالنا تربية صحيحة على معنى الصبر وتحمل المسئولية فيعتقد البعض ان الحياة السعيدة تتأتى بمجرد الزواج بينما تعتقد الزوجة أنها بانتقالها لبيت الزوجية سوف تتخلص من قيود الأسرة وسوف تنتقل بالزواج إلى حياة الخريجات والفسح وما شابه ذلك.

وتابع: بينما الحقيقة أن الطرفين يصطدما بالواقع،  لذلك فمن الضروري الصدق في فترة الخطبة ليفصح كل واحد من الزوجين عن احتياجاته وما يستطيع حقيقة أن يقدمه وأيضا بأن يصرح كل منهما عن ما يعجبه وما لا يعجبه.

فترة الخطبة الازهر الشريف فترة الخطوبة أكثر أسباب تهدم الأسر الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

ترشيحاتنا

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ