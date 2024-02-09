داعية: الكذب في الخطوبة أكثر أسباب الطلاق

اعتبر الشيخ أبواليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف أن أكثر أسباب تهدم الأسر والانفصال بعد فترة وجيزة من الزواج هو الكذب أثناء فترة الخطوبة.

وقال أبواليزيد في لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إن الخاطب عندما يبني حياته على آمال لا يمتلك تحقيقها مثل أن يقول لخطيبته: “ابنيلك قصرا.. هاعمل كل حاجة ترضيك”، بينما تقول هي بالمثل كأن تدعي قدرتها على الطبخ في حين أنها لا تتقنه بمبدأ “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”.

وتابع أنه عندما يحدث الكذب في فترة الخطبة أو التجمل في فترة الخطبة ثم يطلع الطرفان على الواقع فيما بعد تحصل مشكلة كبيرة بسبب الفجوة بين الآمال والحقيقة.

مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف: أننا لم نرب أطفالنا تربية صحيحة على معنى الصبر وتحمل المسئولية

وأشار سلامة إلى أن السبب الرئيس هو أننا لم نرب أطفالنا تربية صحيحة على معنى الصبر وتحمل المسئولية فيعتقد البعض ان الحياة السعيدة تتأتى بمجرد الزواج بينما تعتقد الزوجة أنها بانتقالها لبيت الزوجية سوف تتخلص من قيود الأسرة وسوف تنتقل بالزواج إلى حياة الخريجات والفسح وما شابه ذلك.

وتابع: بينما الحقيقة أن الطرفين يصطدما بالواقع، لذلك فمن الضروري الصدق في فترة الخطبة ليفصح كل واحد من الزوجين عن احتياجاته وما يستطيع حقيقة أن يقدمه وأيضا بأن يصرح كل منهما عن ما يعجبه وما لا يعجبه.