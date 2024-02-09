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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى والمنيرة الغربية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة إنتهاء أعمال الإصلاح الجارية بخط مياه الشرب قطر 100 مم الواقع بناصية شارع الإسراء وتقاطعه مع شارع لبنان بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد أعمال التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق أحياء العجوزة والدقى والمنيرة الغربية، حيث وجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والصيانة الدورية الجارية بشوارع (مكة، سليمان أباظة، وادى النيل، لبنان) للوقوف على نسبة التنفيذ والتوجيه بضرورة الحفاظ على الَأعمال ودعم الوجهة الحضارية لها.

وتابع راشد أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات بشتيل وأعمال اللاندسكيب وتطوير سلالم وأنفاق المشاة والأرصفة والجزر الوسطى بشوارع 26 يوليو و أحمد عرابى والسودان مشدداً على رؤساء أحياء المنيرة الغربية و العجوزة بضرورة التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الإنتهاء من المراحل المتبقية من الأعمال للإلتزام بالجداول المحددة لها،ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بمحيط مناطق العمل لضمان تحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

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