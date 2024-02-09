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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: توافق الموقفين الشعبي والرسمي تجاه حرب غزة منذ اللحظة الأولى للأزمة

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة المصرية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إنَّ مصر تحملت ضغوطاً وأعباء لا حصر لها لتنسيق عملية إدخال المساعدات إلى غزة، وأجرت اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف من أجل دخولها وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية الموقف الشعبي المتوافق مع نظيره الرسمي وذلك منذ اللحظة الأولى.

وأضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ موقف الدولة المصرية الذي عبر عنه الرئيس السيسي منذ الأيام الأولى لحرب غزة، يعكس بصدق إرادة الشعب المصري وكما أوضح الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام أن الموقف المصري المتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها ورفض التهجير يعكس إرادة الشعب المصري فرداً فرداً.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة المصرية: «يتضح الموقف المصري وتطابقه على الصعيدين الرسمي والشعبي، للجميع وكافة أنحاء العالم بل وللمجتمع الدولي بأسره، ونشير لما انفردت به قناة القاهرة الاخبارية في بدء الأزمة من وجود ضغوط مصرية شديدة لادخال المساعدات بحيث لا يكون الحديث فقط عن إخراج الأجانب من القطاع ولكن أيضا ادخال المساعدات وأن يكون الأمر بنفس الأهمية لمسألة إخراج الأجانب».

واستطرد: «الموقف المصري واضح، و80% من المساعدات التي وصلت إلى غزة مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا، مقابل 20% فقط من الجميع ونقدم الشكر لهم على ما قدموه ونقدر الجهد والعطاء للمنظمات والدول ونستقبل المساعدات من مطار العريش وكافة نقاط الوصول الأخرى».

وأكد أنَّ مصر سهلت ونسقت زيارات المسؤولين الدوليين الدوليين والأمميين لمعبر رفح ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القضية الفلسطينية مصر معبر رفح مطار العريش

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