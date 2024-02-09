جعانين | تعليق مثير من عضو إدارة الزمالك السابق على الصفقات الجديدة

علق إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، على الصفقات التي تعاقد معها الزمالك لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال اسماعيل يوسف في تصريحات تليفزيونية "صفقات الزمالك الجديده مفيده ونوعيه اللاعبين ممتازة، كلهم اضافات، وابرزهم زياد كمال واحمد حمدي وناصر ماهر ومحمد عاطف ومحمد شحاته، وعبدالله السعيد"

وتابع: "ما يميز صفقات الزمالك صغر سنهم وانهم لاعبين جعانين كرة ويرغبوا في إثبات انفسهم، ولازم نصبر عليهم ويحصلوا على فرصتهم كامله مع مدير فني الله يكون في عونه"

كانت شهدت الساعات الماضية حسم نادي الزمالك 10 صفقات من العيار الثقيل، ليدعموا فريق الكرة في الانتقالات الشتوية، بعد رفع إيقاف القيد عن النادي، حيث تم التعاقد مع كل من: عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ناصر ماهر، محمد عاطف، محمد شحاتة، المدافع الفلسطيني ياسر حمد، الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا (تحت السن)، زياد كمال، أحمد حمدي.