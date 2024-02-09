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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف مفاجئ .. الأهلي يعير الصفقة الجديدة إلى المصرية للاتصالات

الأهلي
الأهلي

قرر النادي الأهلي إعارة لاعبه الشاب الغاني صامويل أوبونج المنضم حديثا لصفوف الأحمر، لنادي المصرية للاتصالات حتى نهاية الموسم.

ووافق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعارة الغاني الشاب لمدة 6 أشهر دون مقابل، لفريق المصرية لكسب العديد من الخبرات خلال الفترة القادمة.

جاء القرار بناء على اكتساب اللاعب العديد من الخبرات بمشاركته في العديد من المباريات خلال الفترة القادمة.

 أوبونج مواليد 2006 ويلعب في مركز المهاجم ولديه القدرة على اللعب بالقدمين، ويلعب في مركز صانع الألعاب، ووقع اللاعب صامويل برفقة ريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

 

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