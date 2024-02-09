غدا.. قطع مياه الشرب 12 ساعة في بلطيم بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن مناطق تابعة لمدينة بلطيم ( سيدى فتح الواطى - سيدى فتح العالى - الجداوى- كفر ابو شلبى - منطقه حمدين صباحى - المستشفى العام )، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم لمدة 12ساعة.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة لخط طرد بلطيم.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125