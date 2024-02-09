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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الكنيست يزعم : ألغيت اجتماعا مع جوتيريش بسبب انتقاده لإسرائيل

جوتيريش
جوتيريش

زعم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الجمعة أنه قرر إلغاء لقاء كان من المفترض أن يعقده اليوم في ولاية نيويورك الأمريكية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستشهدا بادعاء الأخير الليلة الماضية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في حربها ضد حماس في غزة.

وأضاف أوحانا: "إلغاء الاجتماع لا يأتي من فراغ، كنت أنوي محاولة إقناعه، لكنه بالأمس دعا مرة أخرى دولة إسرائيل إلى وقف القتال، وانتقدها ’حتى لو استخدمت حماس دروعا بشرية"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال جوتيريش أمس الخميس إن إسرائيل لا تزال ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إيذاء المدنيين، حتى لو استخدمتهم حماس كدروع بشرية – وهي ممارسة أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أيضا.

ويصف أوهانا جوتيريش بأنه "قضية خاسرة" ويقول إن عليه الحفاظ على "خطوطه الحمراء".

ويعلن أوهانا قائلاً: "لن أقوم بتبرئة جوتيريش".

رئيس الكنيست جوتيريش رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إسرائيل تنتهك القانون الدولي حماس

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