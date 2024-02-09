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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية: الكشف على 1491 حالة في قافلة طبية بالعامرية

قافلة طبية بالعامرية
قافلة طبية بالعامرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية البصرة على مدار يومين، بوحدة البصرة لطب الأسرة في منطقه العامريه بالإسكندرية، غربي الإسكندرية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد) وشارك فيها 57 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1491 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 292 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و64 تحليلاً بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية علاوة على فحص 181 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لـ 680 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

 

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