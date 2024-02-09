مدرب جنوب إفريقيا: الفوز بالبرونزية يمحو حزن عدم التأهل للنهائي

أكد هوجو بروس، المدير الفني لجنوب أفريقيا، أن الفريق الأكثر تركيزا وقدرة على تجاوز الخسارة في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا هو من سيحصد الميدالية البرونزية غدا.

ويلتقي المنتخب الجنوب أفريقي مع منتخب الكونغو الديمقراطية، غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أفريقيا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال بروس في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن المنتخب الذي لديه القدرة على استرجاع قواه وتخطي أزمة خسارة الدور قبل النهائي سيفوز غدا.

وأوضح أن مفتاح الحصول على المركز الثالث، يتمثل في استعادة جنوب إفريقيا للتركيز ونسيان الخسارة القاسية في الدور قبل النهائي أمام المنتخب النيجيري بركلات الترجيح.

وأكد: "لعبنا مباراة جيدة للغاية أمام نيجيريا، قدما أداء رائعا وأظهرنا مرة أخرى أننا منتخب رائع، عندما تودع البطولة بعد 120 دقيقة، تكون دائما خيبة أمل كبيرة".

وقال: "عندما تلعب بشكل جيد، تكون خيبة الأمل كبيرة جدا، مباراتنا أمام الكونغو الديمقراطية ستكون مميزة، يعتمد الأمر قليلا على المنتخب الذي سيسترجع حالته الذهنية سريعا، لأنه أيضا بالنسبة للمنافس كان من الصعب عليه أن يخسر بتلك الطريقة".

من جانبه، أعرب سياندا شولو مدافع منتخب جنوب أفريقيا، عن سعادته بأداء الفريق والتقدم الذي أحرزه خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا.

وقال شولو في المؤتمر الصحفي: "فخور جدا بمشوارنا في البطولة رغم الخسارة في الدور قبل النهائي.. سعيد بما حققناه في بطولة صعبة للغاية".

وأضاف: "كان لدينا هدفنا كمنتخب، أردنا أن نصل إلى أبعد حد ممكن، نحن نعرف جيدا إمكاناتنا وخاصة إمكانيات المدرب الذي يؤمن بنا دائما كفريق".

وزاد: "هدفنا كان الذهاب إلى أبعد حد ممكن. الوصول إلى قبل النهائي حلم. نعم، أردنا العودة بالتاج إلى ديارنا، لكننا لم نستطع، ويمكننا أن نفتخر بأدائنا".