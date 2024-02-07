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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيجيريا تتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على جنوب إفريقيا

جنوب إفريقيا ونيجيريا
جنوب إفريقيا ونيجيريا

تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية من بطولة إفريقيا بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب السلام فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وتقدم منتخب نيجيريا ضد جنوب أفريقيا عبر إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة وتعادل جنوب أفريقيا عبر ركلة جزاء لموكوينا فى الدقيقة 89 بعدما ألغى الحكم أمين عمر بعد الرجوع للفار هدفا لصالح نيجيريا قبلها بلحظات بعد وجود خطأ ضد بيرسي تاو فى بداية الهجمة، لتتحول المباراة من تقدم نيجيريا 2-0 إلى التعادل 1-1 واللجوء لوقت إضافي .

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

تشكيل نيجيريا ضد جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: أوساي صامويل– أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا
كان منتخب نيجيريا، قد تأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، فى ربع النهائي، فيما خطف منتخب جنوب أفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2 /1.

نيجيريا ضد جنوب أفريقيا
وسيكون منتخب نيجيريا على موعد مع خوض الدور نصف النهائي رقم 16 في المنافسة خلال تاريخه، من أصل 20 مشاركة، وبالتالي استطاعت نيجيريا معادلة الرقم القياسي لمنتخب مصر، الذي تأهل 16 مرة إلى نصف النهائي خلال 26 مشاركة.

ويتفوق منتخب نيجيريا في القيمة التسويقية على جنوب أفريقيا بمقدار 311 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة منتخب نيجيريا 332 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة البافانا بافانا 23 مليون يورو فقط، ويعد فيكتور أوسمين أغلى لاعبى النسور بقيمة 110 ملايين يورو، بينما موكوينا هو أغلى لاعبى جنوب أفريقيا بقيمة 2.2 مليون يورو.

نيجيريا ضد جنوب افريقيا
وتأمل "النسور الخضر" فى تخطى "البافانا بافانا" من أجل التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب الرابع فى تاريخه بكأس أمم أفريقيا، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة فى تاريخه نسخ (1980، 1994، 2013)

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