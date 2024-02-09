محمد صلاح يعود إلى الملاعب في هذا الوقت.. كلوب يسعد الجماهير

أبدى مدرب ليفربول، يورجن كلوب، استياءه من تعرض لاعب الوسط، تياجو ألكانتارا، للإصابة مجددا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام آرسنال 3-1 في الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل مواجهة بيرنلي المقررة غدا ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "الأمر ليس رائعا بالنسبة لتياجو.. لقد أظهر الكثير من الأشياء وبدا رائعًا، ولهذا أخذناه معنا أمام آرسنال وتركناه يلعب لبضع دقائق".

وواصل: "إنها مشكلة عضلية، لا نعرف كم ستستغرق بعد، لكنها ليست أخبارا جيدة له أو لنا.. ليست إصابة كبيرة، لكنها ليست جيدة في الوقت الحالي".

وأضاف أن يتطلع لعودة نجمه المصري، محمد صلاح، إلى التدريبات بشكل كامل في الأسبوع المقبل، عقب تعافيه من الإصابة.

وأشار إلى أن لاعب الوسط المجري، دومينيك سوبوسلاي، غير جاهز بعد للمشاركة أمام بيرنلي، والحال نفسه ينطبق على كونور برادلي بسبب وفاة والده.

وعن ذلك، قال كلوب: "أعتقد أن الحالة النفسية لـ كونور برادلي ليست شيئًا يستحق المناقشة، فنحن بحاجة إلى إظهار التعاطف".

وأردف: "ربما يشارك في الأسبوع المقبل، لكن إذا لم يكن جاهزًا، فلا بأس بذلك بالنسبة لنا.. لا داع للاستعجال، وفي هذه اللحظة، ما يزال مع عائلته".

وحول عودة لاعب الوسط الياباني، واتارو إندو، إلى صفوف الفريق، علق المدرب الألماني: "قضينا فترة من دونه بشكل جيد، لكنه مؤثر للغاية معنا".

واستكمل: "وسط كل المشاكل التي نواجهها مع اللاعبين، نحن بحاجة للجميع.. تحدثنا لمدة أسبوعين عن مشكلة الرفاهية (في اختيار التشكيل)، إذا سألني أي شخص عن ذلك مرة أخرى، سأطرده من الغرفة!".