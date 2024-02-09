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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل متوقع الصدام بين حسام حسن وصلاح ؟ نجم المنتخب السابق يجيب

صدى البلد

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لن يدخل في صدام مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.


وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" في رأيي أن حسام حسن لن يسعى للدخول في صدام مع محمد صلاح وسيجيد التعامل مع أسطورة بحجم محمد صلاح في الفترة المقبلة من عمر المنتخب الوطني".


وتابع يونس:" من وجهة نظري أن محمد صلاح أسطورة كروية لن تتكرر ويجب الاستفادة منه في منتخب مصر ".

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