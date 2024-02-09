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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالرحمن عبدالرازق يتوج بذهبية تصفيات إفريقيا للباراتايكوندو ويحجز بطاقة باريس 2024

صدى البلد

حجز عبدالرحمن عبدالرازق لاعب منتخب مصر للباراتايكوندو، بطاقة التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بعدما توج بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة باريس، والمقامة في العاصمة السنغالية داكار.

نجح لاعب منتخب مصر الباراليمبي في الفوز بالمركز الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لباريس في وزن تحت 70 كجم (تصنيف K-44).

حقق عبدالرحمن الفوز على بطل النيجر في مباراة نصف النهائي قبل أن يفوز بالنهائي بعد انسحاب بطل السنغال.

يترأس بعثة منتخب مصر في السنغال، المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بالإضافة إلى حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الباراتايكوندو.

تضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن إسماعيل، عبد الرحمن عبدالرازق ، وليد عبد النبي، ومريم حافظ، ويقود المنتخب فنيًا الدكتور إسماعيل مهران.

يذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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