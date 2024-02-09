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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف أعراض هبوط البطين الأيسر للقلب

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أسباب النهجان الذي يحدث بعد عملية القسطرة في القلب، موضحًا أن القلب عبارة عن جزأين، وكل جزء له مهام ووظائف معينة يقوم بها.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن وظيفة البطين الأيسر للقلب، تتمثل في توزيع الدم لجميع أجزاء الجسم، أما وظيفة البطين الأيمن للقلب فتتمثل في ضخ الدم للرئة فقط.

وأوضح حسام موافي: هناك اختلاف كبير في أعراض هبوط البطين الأيمن والأيسر للقلب، موضحًا أن أعراض هبوط البطين الأيمن للقلب، تتثمل في «الإصابة بالصداع» الذي ينتج بسبب تراكم الدم في المخ، بالإضافة إلى «وجود آلام شديدة على الكبد، وتورم القدم، وتوقف وظائف الكلى، واحتقان المعدة، وتغير لون البول إلى اللون الغامق».

أعراض هبوط البطين الأيسر للقلب

أشار حسام موافي إلى أن احتقان الرئة يعد العرض الرئيسي لهبوط البطين الأيسر للقلب، والذي ينتج عنه عدة أعراض جانبية أخرى، مثل: «النهجان، ألم في الصدر، كحة شديدة، عدم القدرة على النوم، وجود دم في الكحة».

اسباب النهجان الصداع تغير لون البول حسام موافي تورم القدم وظائف الكلى

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