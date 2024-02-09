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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر في تقديم المساعدات لغزة

صدى البلد

أعربت الولايات المتحدة، عن تقديرها للدور المهم الذي تلعبه مصر في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط الأزمة المستمرة.

واعترافًا بالجهود المحورية التي تبذلها مصر؛ أشاد المسؤولون الأمريكيون بموقف القاهرة الاستباقي تجاه تلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة للرئيس بايدن، وأكدها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال لقاءاتهما ومحادثاتهما مع نظرائهما المصريين، أكدت الولايات المتحدة على الأهمية الحاسمة لمساهمات مصر في تسهيل إيصال المساعدات الأساسية إلى غزة. 

وترى الولايات المتحدة أن التنسيق الذي تقوم به مصر وتقديم المساعدات الإنسانية له دور فعال في تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من الصراع.

علاوة على ذلك، أكد المسؤولون الأمريكيون، التزام مصر الثابت بالاستقرار والسلام الإقليميين، وسلطوا الضوء على دورها- الذي لا غنى عنه- في معالجة الأزمة في غزة. 

وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود مصر، وشددت على أهمية التعاون الدولي في حل الصراع المستمر، وضمان رفاهية السكان المتضررين.

جاءت هذه الإشادات بالجهود المصرية؛ لتنفي تصريحات بايدن الأخيرة، التي ظهر بسببها داخل الولايات المتحدة وخارجها، يعاني من شيخوخة ذهنية حادة؛ بعد خلط وارتباك خلال كلماته عن مصر والرئيس السيسي والجهود الإنسانية في تقديم المساعدات لغزة.

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