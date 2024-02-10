سوزان حسن: أحمد زكي كان شديد الخجل ومقل في الكلام

قالت الإعلامية سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إنها أجرت حوارا مع أحمد زكي خلال فترة عملها في التليفزيون، ولاحظت أنه شديد الخجل ومقل جدا في كلامه.

وأشارت سوزان حسن، خلال لقاءها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”، إلى أنها سافرت مع زوجها إلى لندن بعد 6 شهور من تعيينها في ماسبيرو وأنجبت ابنها كريم في إنجلترا، وهناك تم الاستقرار لمدة 5 سنوات وأنجبت ابنتها رغدة بعد كريم.

وأوضحت سوزان حسن، أنه خلال فترة تواجدها في لندن اطلعت على التجارب الإعلامية هناك واستفادت كثيرا، مشيرة إلى أنها عاشت في مدن ليفربول ومانشستر، وكانت دائمة التنقل بين المدينتين نظرا لظروف عمل زوجها الذي كان يعمل طبيبا.

وأشارت رئيسة التليفزيون الأسبق، إلى أن سر التنوع في ماسبيرو هو الرغبة في إسعاد المشاهد وإمداده بالمعلومات، مستدركة: “لذلك قدمت أكثر من برنامج من أهمها حفلات التليفزيون وصباح الخير يا مصر، حيث إن المطربين كانوا يحضرون ليالي التليفزيون ثم يذهبون إلى التصوير في صباح الخير يا مصر”.