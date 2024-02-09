زعيم الأغلبية بالبرلمان: قادرون على استدعاء رئيس الوزراء في أي وقت

رد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وزعيم الأغلبية بالبرلمان، على سؤال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، حول مدى قدرة حزب مستقبل وطن على استدعاء رئيس مجلس الوزراء لسؤال عن حال الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، :"كنا على مسمع ومرأى جميع الشعب المصري بعد التقدم بطلب للاستماع للرئيس مجلس الوزراء، في مسألة جوهرية متعلقة بموضوع غزة".

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية ونواب السلطة التشريعية عن ممارسة حقوقهم، مضيفًا: :"وأما بخصوص الاستدعاء، فنحن داخل حزب الأغلبية عندما نتفق على ذلك؛ لدينا قدرة استدعاء في أي وقت".