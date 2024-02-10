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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام الرتمى: استفدت من المباردة الرئاسية لدعم الصناعة وعملت مصنعين

رجل الاعمال عصام
رجل الاعمال عصام الرتمى

طالب رجل الأعمال المصري عصام الرتمى، بتثبيت أسعار الدولار لطمأنه المستثمرين الاجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.

 وأضاف عصام الرتمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناه “صدى البلد” تقديم الأعلامي مصطفى بكري، أن تثبيت أسعار الدولار من الأساسيات التي يطالب بها المستثمرين الاجانب معقبا:"على مسؤوليتى لو حصل تثبيت لسعر الدولار كل المستثمرين الاجانب هيدخلوا مصر لانهم يتهافتون على السوق بالفعل".

القيادة السياسية

 وتابع عصام الرتمي المستثمرين في مصر والصناع يعرفون جيدا المجهود الكبير الذي تبذله القيادة السياسية لجذب الاستثمارات ولكن يطالبون بتثبيت اسعار الدولار وتشجيع الصناعة الوطنية ودعمها ومساعدة صغار المصنعين والمستثمرين.

 واشاد عصام الرتمى بالمبادرات الرئاسية لدعم المصنعين منھا مبادرة الـ 5% والـ 11% ، معقبا:" انا شخصيا استفدت منها وعملت مصنعين مصنع للورق ومصنع اخر لكربونات الكالسيوم".

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