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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

شاورما الكبدة
شاورما الكبدة

تعد  الشاورما من أكثر الأكلات التى امتكلت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب مذاقها الشهي والمميز وظهرت طرق عديدة لعملها. 

وابتكر الطهاة أنواع عديدة من الشاورما وطرق تقديدمها كان أغربها شاورما الكبدة  وبالرغم من مذاقها الشهي إلا أن عدد كيبر من الأشخاص مازال لايعرفها.

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نقدم لكم خطوات طريقة عمل الشاورما بالكبدة بوصفة الشيف شربيني .


مقادير الشاورما بالكبدة
كبدة

ثوم

بصل

زيت 
ملح

فلفل أسود

كمون

فلفل رومى

طماطم

ليمون

بهارات

خل

فلفل حار حسب الرغبة

شاورما الكبدة
شاورما الكبدة


طريقة عمل الشاورما بالكبدة


* قبل أن تضعي الكبدة على النار انقعيها فى ملح واتركيها 3 دقائق ثم قطعيها شرائح.

*احضري طاسة بها زيت وضعيها على نار هادئة ثم شوحي فيها البصل والثوم وشرائح الكبدة ثم ضيفي الفلفل الرومى والطماطم والفلفل الحار.

* أضيفي البهارات والكمون الناعم والليمون والخل على الكبدة وشوحيها ثم تقدم 

شاورما الكبدة
شاورما الكبدة
الشاورما طريقة عمل الشاروما الأكلات الجديدة شاورما الكبدة الشيف شربينى

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