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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بموقف مودرن فيوتشر بالسماح لـ حسام وإبراهيم بتدريب منتخب مصر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطاب شكر إلي الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بعد الموقف الوطني بالسماح للكابتن حسام حسن المدير الفني والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والجهاز الفني بالكامل لتوليهم المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، بالرغم من تعيينهم من أسابيع قليلة لتدريب الفريق الأول للنادي.

وقال وزير الرياضة في خطاب رسمي : "يسعدني ويشرفني بأن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير للسماح للجهاز الفني لناديكم الموقر بتدريب المنتخب الوطني الأول وعلى ما تقومون به لخدمة الوطن بدعم المنتخب الوطني وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق مصلحة النادي ، متمنياً لسيادتكم وللجهاز الفني الجديد بالتوفيق والنجاح.

الشباب والرياضة مودرن فيوتشر منتخب مصر المنتخب الوطني

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