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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: جهود الدولة لا تتوقف من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنه رغم التحديات الراهنة الإقليمية والدولية التي بدأت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة منذ جائحة "كورونا"، ثم الأزمة (الروسية - الأوكرانية) وحرب غزة، فإن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (مظلة الحماية الاجتماعية) - أن جهود الدولة تقوم أيضا على توفير كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)، واستمرار دعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة.


وأوضحت أن الجهود تقوم أيضا على زيادة عدد معارض (أهلا رمضان) في كافة المحافظات، وتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية، وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا. 


وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تم إقرار حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش (تكافل وكرامة)؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأسره، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.


وأكدت "الجمهورية" أن هذه المرحلة، التي يمر بها العالم بأسره، تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذه التحديات وتجاوز كافة الأزمات.

 

اهلا رمضان أجور العاملين بالدولة

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