دعاء للميت في آخر رجب.. بـ7 كلمات يرى مقعده في الجنة

لاشك أن دعاء للميت في آخر رجب وبالأخص في يوم التاسع والعشرين من شهر رجب، الذي أطل علينا منذ فجر اليوم السبت ، يعد من أفضل الهدايا القيمة للمتوفي كما أنه من وسائل البر به وكذلك من وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، الذي أرشدنا إلى أن دعاء للميت في آخر رجب هو أفضل هدية ووسيلة لبر الأموات، وبناء عليه فإن دعاء للميت في آخر رجب هو جل ما ينتظره المتوفي وأسهل عمل للأحياء ، حيث تشهد الآن ساعات آخر يوم في رجب، الذي هو من الأشهر الحُرم، التي لا ينبغي لعاقل أن يفوتها، بل علينا المسارعة لاغتنامها لنا ولأحبابنا المتوفين ، من هنا تأتي الحاجة إلى دعاء للميت في آخر رجب ، والذي به نفي ببعض فضل أحبابنا من أهل القبور ونبرهم ونتبع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

دعاء للميت في آخر رجب

يعد دعاء للميت في آخر رجب فرصة ذهبية ثنائية الفضل، للحي وكذلك للمتوفي ، لذا يكثر البحث عنه في الساعات الأخيرة من آخر يوم في رجب ، ومن أمثلة دعاء للميت في آخر رجب المأثورة :

اللهم ارحمه رحمة واسعة وأره مقعده بالفردوس يالله. اللهم ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء . اللهمَّ اجعله من أهل الجنة آمين يا ربّ العالمين". "اللهمَّ يا خالق الجنّة أنعم عليه بالفردوس الأعلى". "اللهمَّ ارفع درجته في الجنة وثقّل موازينه". "اللهمَّ اجعله من الضاحكين المُستبشرين الغارسين من ثمار جنّتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته يا أرحم الراحمين". اللهم أنر قبره واجعل المسك ترابه والحرير فراشه . اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة". "اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها". "اللهمّ املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور". "اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السؤال". اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته. اللهم اجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب. اللهم اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء. اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وارزقه سعادة أبديه في جنتك. اللهم إنه آخر يوم في رجب ، فيا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره. اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم. اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين. اللھم إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب. اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له. اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين. اللهم أسألك ان ترحم والدي يارب . اللهم اجعل جنة الخلد مثواه وأنزل على روحه الأمان والسكينة. اللهم ارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه. اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون. اللهم اجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين. يارب أنر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي . اللهم لا تطفىء نور قبر أبي واجعل الجنة أجمل مسكن له. اللهم ارحمه برحمتك واغفر له. اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة. يارب كل من انتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية. اللهم اجعل أبي في ظل ظليل واجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا. اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم. اللهم في ختام هذه الليلة المباركة ارحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم . اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.



آخر رجب

من المقرر أن تحدد دار الإفتاء المصرية، هل اليوم السبت الموافق 29 من شهر رجب 1445هـ، و10 فبراير 2024م هو آخر رجب وغدًا الأحد هو غرة شهر شعبان الهجري، حيث توافق الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية ، ويكون شهر رجب 29 يومًا، أم أنه يكون 30 يومًا ويكون آخر رجب غدًا الأحد ، وذلك من خلال استطلاعها لهلال شهر شعبان الهجري مغرب اليوم السبت عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.