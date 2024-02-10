عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

حفل أحلام الشامسي
حفل أحلام الشامسي

ظهرت الفنانة أحلام الشامسي، في إحدى لقطات حفلها الغنائي الكبير ليلة أمس بموسم الرياض، في لقطة جميلة مع طفل معجب بها صعد لها على المسرح خصيصا. 

وبمجرد صعود الطفل ليلتقط معها صورة تذكارية على طريقة السيلفي، قامت أحلام الشامسي بالاقتراب منه وقبلته، في لقطة لفتت أنظار جمهورها في مسرح أبو بكر سالم. 

أحلام تُقبل طفلاً على المسرح 

حفل أحلام الشامسي

وأحيت الفنانة أحلام الشامسي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 9 فبراير، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقدمت أحلام، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (صوت الأنا، أكتر من أول، أحتاجك أنا)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

وأطلت أحلام على جمهورها السعودي بعدة طلالات الأولى بفستان طويل أبيض مع أسود، والثانية بفستان أزرق، والثالثة بفستان أسود اللون، والرابعة بفستان أحمر. 

حفل أحلام 
حفل أحلام

ألبوم أحلام

وفي شهر منتصف شهر يناير الماضي، طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل إسم "السيدة الأولى" ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، إشراف خالد أبو منذر.

وأغاني الالبوم هى ، "السيدة الأولى" كلمات عبدالله بوراس ، توزيع عصام الشرايطي ، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض ، توزيع عصام الشرايطي ، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي ، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ .

 

تفاصيل ألبوم أحلام 

وعن أغاني الألبوم الجديد تقول أحلام : العمل يضم خمس أغنيات بديعة، ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز من ألحان الموسيقار طلال الذي يميزني دائماً بالتعاون معه من خلال ثقته الكبيرة ان صوتي قادر على توصيل أعماله ونغماته بإحساس مميز يصل إلى الجمهور العربي بسهولة.

 واضافت ان الألبوم الجديد "السيدة الأولى" متفرد فهو لا يشبه أي ألبوم غنائي لانه متنوع من حيث الألحان والكلمات والتوزيع ، وهذه الثقة من الموسيقار الكبير تعطيني دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز ، لذلك أحرص على التعاون معه دائماً .

وكشفت أحلام عن امتنانها وشكرها للموسيقار الدكتور طلال على ثقته الكبيره بصوتها، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية لها، مشيرة إلى حرصها الشديد على التعاون الدائم معه والغناء من ألحانه ، لما تحمله نغماته من خلطة موسيقية طربية بديعة ، وأغنيات الألبوم عبارة عن طرب وشجن، تعود بنا لأجواء الطرب الأصيل والذكريات الرائع.

وفي النهاية أشارت أحلام إلى أن أغنيات ألبوم "السيدة الأولى" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، التي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، والتوزيع المتميز، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور.

احلام احلام الشامسي الفنانة أحلام الشامسي حفل أحلام موسم الرياض السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ