الإصلاح والنهضة: مصرأكبر دولة قدمت المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات شديدة الحرج بكل قوة ودبلوماسية، مشيرا الى ان مصر منذ اللحظة الأولى واجهت ضغوطات كبيرة لادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وهناك مزايدة على دور مصر في الحفاظ على قضية الشعب الفلسطيني واضح بدليل الانتقادات الإسرائيلية ولكن إسرائيل هي التى تضرب وإسرائيل تحارب وتدمر.



وأكد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مصر أكبر دولة قدمت مساعدات لغزة، فمصر إلى الآن مع الأشقاء في فلسطين والى الان تضغط وبقوة لوقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستمرة، مشددا على ضرورة فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وليس معبر رفح فقط لادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فمصر دولة حكيمة وعاقلة وراشدة.

مصر تعمل على الحقيقة لحل المشكلة الفلسطينية

وأردف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو الدور الحقيقي المحوري في المنطقة الذي استمر وصمد، فمصر تعمل على الحقيقة لحل المشكلة الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.