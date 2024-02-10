عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإصلاح والنهضة: مصرأكبر دولة قدمت المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الدولة المصرية تتعامل مع الملفات شديدة الحرج بكل قوة ودبلوماسية، مشيرا الى ان مصر منذ اللحظة الأولى واجهت ضغوطات كبيرة لادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وهناك مزايدة على دور مصر في الحفاظ على قضية الشعب الفلسطيني  واضح بدليل الانتقادات الإسرائيلية ولكن إسرائيل هي التى تضرب وإسرائيل تحارب وتدمر.


وأكد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن مصر أكبر دولة قدمت مساعدات لغزة، فمصر إلى الآن مع الأشقاء في فلسطين والى الان تضغط وبقوة لوقف إطلاق النار والبدء في هدنة مستمرة، مشددا على ضرورة فتح جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وليس معبر رفح فقط لادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فمصر دولة حكيمة وعاقلة وراشدة.

مصر تعمل على الحقيقة لحل المشكلة الفلسطينية 

وأردف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو الدور الحقيقي المحوري في المنطقة الذي استمر وصمد، فمصر تعمل على الحقيقة لحل المشكلة الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حزب الإصلاح مصر إسرائيل المساعدات الانسانية معبر رفح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

طائرات حربية تحلق في سماء السعودية .. ماذا يحدث بالمملكة؟

يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

حقيقة إصابة بيرسي تاو خلال مشاركات كأس الأمم الأفريقية

فيديو أشعل السوشيال ميديا.. فريق أيرلندا النسائي يرفض مصافحة خصمه الإسرائيلي

مشروع الشام الجديد طوق النجاة بعد تعطل الملاحة في البحر الأحمر.. تفاصيل

الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

أحلام الشامسي تُقبل طفلاً على المسرح بحفل موسم الرياض

أحتاجك أنا .. أحلام تتألق بحفل موسم الرياض

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

فيديو

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ