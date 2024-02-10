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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الفصل الدراسى الثانى.. وكيل تعليم الدقهلية يتفقد عددا من مدارس المنصورة

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عددا من  المدارس القبطية إدارة شرق المنصورة التعليمية حيث تفقد مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة الفرنسيسكان.

وهنأ الطلاب ببدء الفصل  الدراسى الثانى، وأشاد بانتظام الدراسة والمدارس فى اول يوم دراسى
حيث انطلقت صباح اليوم الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس القبطية على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس غدا الأحد.

 وشدد شعبان على ضرورة تحقيق الانضباط اليومى بالدراسة وتسليم الطلاب الكتب المدرسية والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

وأشار إلى أن الدراسة في التيرم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوع

وأوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أنه تم الاستعداد  للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفا أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما تم وضع جداول الحصص الدراسية ، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدا على أن المدارس قد  تسلمت الكتب الدراسية .

التربية والتعليم تعليم الدقهلية لائحة الانضباط المدرسي للفصل الدراسي الثاني مدرسة العائلة المقدسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم

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