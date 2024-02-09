محافظ الدقهلية: افتتاح 47 مسجدا بالقرى والمدن خلال 2023

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالإنابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، وأدوا صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور عددا من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال عام 2023 وحتي الآن بلغت 47 مسجدا بمختلف قري ومدن المحافظه مما يؤكد علي عطاء أبناء هذه المحافظه العريقة وحبهم للخير، وتم توزيع 57 الف طن لحوم الأضاحي وإطعام الطعام و97 الف شنطة سلع ومواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية مقدمة من وزارة الأوقاف .

وأشاد محافظ الدقهلية بدور وزارة الأوقاف وعلي رأسها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف في افتتاح العديد من المساجد ودور المجتمع المدني بالدقهليه الذي يعد شريك أساسي في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظه في مختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها بناء المساجد.

وألقى خطيب الجمعه الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصوره خطبته تحت عنوان ( جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الإجتماعية ) .

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