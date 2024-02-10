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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود مكثفة للقضاء على البعوض والحشرات الطائرة في رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، بتكثيف حملات الرش بالضباب في جميع أنحاء المدينة، بهدف القضاء على البعوض والحشرات الطائرة المعروفة بنقلها للأمراض، وذلك في إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة المواطنين.

وشهدت رأس غارب أمس إجراء عمليات الرش الضبابي بمناطق متعددة في المدينة، بما في ذلك منطقة بلوكات 75 ومنطقة مبارك، وذلك بالتعاون الوثيق مع الإدارة الصحية المحلية.

وأكد رئيس المدينة على أهمية استمرار جهود الرش بصورة دورية، بهدف تغطية جميع الشوارع والقطاعات في المدينة، وذلك للحد من انتشار الناموس والبعوض والحشرات الطائرة التي تعتبر ناقلة للأمراض.

يأتي ذلك في إطار التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، والعمل المستمر على الحد من انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات.

وتؤكد السلطات المحلية في راس غارب على التزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، وتواصل جهودها للحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.

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