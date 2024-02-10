الكرملين: محاولات إحداث ثغرة في أنظمة المعلومات الروسية لا تتوقف

أكد المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم السبت أن الدول غير الصديقة لروسيا تحاول "إحداث ثغرة" في معلوماتها وأنظمتها الأخرى لمدة عامين.

وأضاف بيسكوف، أن مثل هذه الهجمات بشكل عام لا تضعف أبدًا وتكون دائمًا في الحد الأقصى، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال بيسكوف: "نظرًا لأنهم بشكل عام عند الحد الأقصى، فأنا ببساطة لا أستطيع الآن التمييز بين ما إذا كان هذا مرتبطًا بالانتخابات أم لا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يعتبر الانتخابات فرصة لزعزعة الأوضاع في البلاد.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس، وسيكون من الممكن الإدلاء بصوتك لمرشح معين، عن بعد.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن 1.58 مليون ناخب قدموا طلبات للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت.